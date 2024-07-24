Бывший ливенский гаишник заплатит штраф 300 тысяч рублей: мужчина признан виновным в мошенничестве

Бывший старший инспектор ГИБДД, работавший в Ливенском районе, был признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом, в июле 2024 года, сообщили в Следственном комитете.

В прошлом году двое жителей района обратились к инспектору за помощью в сдаче экзаменов на водительские права. За свою услугу сотрудник полиции запросил 80 тысяч рублей. Он обещал оказать содействие как в теоретической части экзамена, так и в практической. Однако на самом деле он не имел достаточных полномочий для выполнения своих обещаний.

Суд вынес приговор бывшему инспектору: штраф в размере 330 тысяч рублей.