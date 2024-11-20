Бывший учитель из Орловской области забил до смерти своего коллегу табуреткой: причиной стал разный подход к работе

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В Орловской области завершилось расследование уголовного дела в отношении жителя Сосковского района, обвиняемого в убийстве. По данным следствия, 14 сентября 2024 года, обвиняемый пригласил к себе домой знакомого, чтобы вместе выпить. Во время застолья между мужчинами возник конфликт, в ходе которого хозяин квартиры схватил табуретку.

-Мужчина нанёс потерпевшему деревянным табуретом и ногами свыше 30 ударов в область головы и туловища. От полученных травм последний скончался на месте, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Обвиняемый полностью признал свою вину, пишет орелtimes.

Интересный факт: и обвиняемый, и потерпевший в прошлом работали школьными учителями. Причиной конфликта между ними стал разный подход к работе.

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