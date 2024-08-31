Человек выпал из окна на улице Кузнецова в Орле: видео

Сегодня, 31 августа 2024 года, в Орле на улице Кузнецова человек выпал из окна жилого дома. Момент падения зафиксирован на видео, смотрите по ссылке.

В настоящее время подробности происшествия уточняются. На месте работают полиция и скорая помощь, рассказали очевидцы. Об этом ужасном случае сообщили Орловские новости.

Ранее мы сообщали о том, что в Москве сотрудник Центробанка РФ выбросил жену с грудным ребёнком из окна: женщина и малыш погибли.

Ранее мы писали, что в организме Александра Липатова, который выбросил из окна жену с младенцем, алкоголя и наркотиков не обнаружено.