Чем опасны дешёвые краски для волос: риски, о которых стоит знать

Пермские учёные провели исследование и выяснили, какие опасности могут подстерегать при использовании недорогих красок для волос. Оказалось, что некоторые дешёвые красители содержат вещества, которые могут нанести вред здоровью.

Особенно внимательно стоит отнестись к тёмным оттенкам, таким как чёрный и каштановый. В них часто содержатся компоненты, способные вызывать аллергические реакции и даже способствовать развитию рака.

В ходе исследования специалисты обнаружили, что некачественные краски могут содержать опасные вещества. Например, п-фенилендиамин (PPD), который присутствует в 75% красок, может повысить риск развития рака мочевого пузыря. Также были выявлены токсичные персульфаты и свинец.

Учёные рекомендуют проверять состав краски перед покупкой. Особенно важно обращать внимание на содержание PPD, так как в некоторых европейских странах он запрещён из-за своей опасности. Кроме того, в тёмных красках часто содержится каменноугольный дёготь, способный вызывать раздражение кожи головы и способствовать развитию онкологических заболеваний.

Чтобы избежать возможных рисков, лучше выбирать качественные краски для волос от проверенных производителей. Это поможет сохранить здоровье и красоту ваших волос.

Ранее мы писали, как избавиться от отёков на лице: советы врача-косметолога Наны Носаревой.