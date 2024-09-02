Чем отличается остеопат от мануального терапевта: к кому обратиться за помощью

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Люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата обращаются за помощью к разным специалистам. Среди них – мануальные терапевты и остеопаты, которые пользуются большим спросом.

Кто такой остеопат?

Остеопат – это не знахарь или целитель, как считают многие. Это специалист с высшим медицинским образованием, который помогает людям справиться с различными заболеваниями.

В своей работе остеопат оценивает реакции организма на нарушения в его работе. Он может помочь при невротических расстройствах, нарушениях сна, метеозависимости, хронических заболеваниях суставов и последствиях спортивных травм. Также к этому специалисту обращаются с гинекологическими проблемами, нарушениями слуха или обоняния. Вегетососудистая дистония, боли в спине и головные боли также могут стать причиной обращения к остеопату.

Во время приёма остеопат проводит осмотр, изучает симптомы и при необходимости направляет на анализы. После этого он назначает лечение.

Кто такой мануальный терапевт?

Мануальный терапевт – это специалист, получивший высшее медицинское образование по специальности «травматология» или «неврология», а также дополнительную квалификацию по мануальной терапии. Такой врач оказывает воздействие на источник боли с помощью механических приёмов. Например, он может вправить суставные вывихи и подвывихи, работать с растяжением мышц, болями в спине и смещениями межпозвоночных дисков. Также он занимается восстановлением после переломов.

В чём разница между остеопатом и мануальным терапевтом?

И остеопаты, и мануальные терапевты должны иметь высшее медицинское образование. К ним обращаются со схожими проблемами. Однако подход к лечению у них разный.

Остеопаты рассматривают человека и его организм как единое целое. Они восстанавливают функции внутренних органов и используют мягкие воздействия, влияющие на кровообращение и движение лимфы.

Мануальные терапевты специализируются только на суставах и позвоночнике. Их методы могут быть более жёсткими, чем у остеопатов. Они применяют растяжение, вправление, вдавливание.

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