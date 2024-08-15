Чем занять ребёнка, если любимые мультфильмы на YouTube не открываются: 5 вариаций

Если любимые мультфильмы вашего ребёнка недоступны, не стоит отчаиваться. Существует множество способов занять его и подарить вам несколько свободных часов. Некоторые из них подойдут для совместного досуга и принесут радость не только детям, но и родителям.

Борьба сумо

Наденьте на ребёнка большую футболку и засуньте под неё мягкие подушки. В таком виде дети могут устроить борьбу сумо — сталкиваться с разбегу и мериться силами, не рискуя что-нибудь себе повредить. Чем шире в обхвате окажутся бойцы, тем безопаснее будет поединок.

Шашки со сладостями

Используйте готовую доску для игры или сделайте её самостоятельно. Для этого наклейте полоски цветной липкой ленты на квадратную основу, чтобы получилось поле. Вместо шашек используйте двухцветное печенье, безе или зефир. Подойдут и любые другие сладости, которые помещаются в клетку игрового поля и не пачкают руки и одежду. В процессе игры шашки противника будут съедены в прямом и переносном смысле.

Рисование без пятен

Возьмите герметичный пакет с зиплоком размером с лист А4. Смешайте небольшое количество геля для душа с красителем. Залейте получившуюся смесь в пакет, закройте его и зафиксируйте на столе с помощью скотча. Предложите ребёнку порисовать на импровизированном холсте пальцами — подкрашенный гель будет двигаться внутри, создавая абстрактные узоры.

Раскрашивание бутербродов

Для этого домашнего развлечения вам понадобятся тостовый хлеб, молоко и пищевые красители. Разлейте небольшое количество молока по отдельным ёмкостям и подкрасьте разными цветами. Вручите ребёнку чистую кисточку и предложите превратить хлеб в произведение искусства. Когда картина будет готова, ненадолго отправьте кусочки в тостер, запеките рисунок и наслаждайтесь красивой едой.

Игры на скорость

Практически любой предмет в доме можно превратить в игровой инвентарь, чтобы делать что-либо на скорость в течение одной минуты. Вот несколько идей: