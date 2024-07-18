Чем заняться 18 июля: народные приметы на этот день

18 июля в народном календаре называют Лунным праздником или днём Афанасия. Считается, что в этот день нужно наблюдать за ночным светилом, чтобы укрепить здоровье и пополнить жизненные силы. Особенно Луна благоприятно воздействует на определённый знак зодиака — узнать, для кого спутник является покровителем, можно по ссылке.

Также 18 июля православные верующие вспоминают византийского монаха Афанасия Афонского, основавшего первый и главный монастырь на Святой горе Афон — Великую Лавру. Посетить эту гору могут только мужчины.

Кроме того, 18 июля принято чтить Сергия Радонежского, так как именно в этот день были обретены его святые мощи.

Приметы погоды 18 июля

Если увидите в небе оранжевые и жёлтые облака — ожидайте скорый дождь.

Ясный месяц или Луна появится в ночь на 18 июля — осень будет тёплой и солнечной.

Месяц или Луну накроет пелена — произойдёт ненастье.

Ночное светило будет светить бело-лунным цветом — осадков не будет.

Спутник станет зеленоватым — начнутся дожди.

Луна или месяц начнут прыгать в небе — будет хороший урожай.

Что можно делать 18 июля

По обычаю 18 июля нужно проводить время с семьёй и близкими друзьями, а также выпекать булки и пряники в форме месяца. Люди верили, чем сытнее выпечка 18 июля, тем благоприятнее будет складываться семейная жизнь.

Лунный день — удачное время для планирования. Вечером или ближе к ночи можно составить план для реализации давно задуманной цели и чётко следовать ему в дальнейшем, тогда в деле будет сопутствовать удача.

В Афанасьев день можно приманивать финансовое благополучие и проводить обряды на деньги и успех, глядя на Луну. 18 июля она обладает огромной силой, которой можно воспользоваться. Подробнее о том, как построить и сохранить финансовое благополучие, рассказал эксперт.

Что запрещено делать 18 июля

Категорически запрещено рассказывать кому-либо о планах на будущее, иначе они попросту не сбудутся. Также не стоит: