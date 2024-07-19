Чемпионат мира по рукопашному бою пройдёт в Орле: дата и время

Этим летом Орёл станет центром притяжения для любителей боевых искусств со всего мира! В начале августа наш город примет масштабные соревнования — Чемпионат и Первенство мира по рукопашному бою. Ожидается участие спортсменов из 20 стран, и особенно многочисленной будет делегация из Китая.

Торжественное открытие турнира состоится 4 августа в 11:00, а гала-финалы пройдут 6 августа в 17:00. Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события!

Орловские спортсмены уже не раз доказывали своё мастерство на мировой арене. Двукратный чемпион мира и призёр Первенства Европы Максим Ефременко — яркое тому подтверждение.