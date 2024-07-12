Жители Змиёвки испытали шок от встречи с черной змеей у администрации поселка

В четверг, 11 июля 2024 года, в поселке Змиёвка Орловской области недалеко от административного здания была замечена черная змея, вызвавшая беспокойство среди местных жителей.

На местной странице в социальной сети «Подслушано в Змиёвке» было опубликовано видео, на котором запечатлено быстрое движение рептилии. Участники сообщества предположили, что на кадрах уж.

-Вот такой ужик полз в сторону администрации, свернул в парк за церковью, — сообщается в паблике.

Жители Змиёвки, испытавшие шок от встречи, рекомендовали особенно внимательно следить за детьми.

Стоит отметить, что в Орловской области встречаются как ужи, так и гадюки. Для тех, кто не имеет опыта в герпетологии, различить их может быть непросто. Основным признаком, позволяющим отличить ужа, являются два желтых или светлых пятна на затылке змеи.