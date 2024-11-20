Чиновники Белгорода массово уходят добровольцами на СВО

Чиновники Белгородской области продолжают активно записываться в ряды отряда «Барс – Белгород», а также добровольцами на СВО. Накануне замглавы администрации Шебекинского округа Андрей Ноздрачёв заключил контракт с Минобороны, сообщает oreltimes.ru.

Решение подчинённого Ноздрачёва глава Белгородской области Вячеслав Гладков назвал «настоящим мужским поступком, заслуживающим огромного уважения».

Вместе с тем, сразу несколько белгородских чиновников записались в отряд «Барс – Белгород» при Министерстве обороны. Накануне ряды добровольцев пополнили замгубернатора по АПК Андрей Антоненко и начальник управления Экоохотнадзора Андрей Гоц, сообщает издание «Бел. RU».

К слову, формированием добровольческого отряда «Барс — Белгород» занимается военкомат города. На службу приглашают пребывающих в запасе солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров, которым будет необходимо заключить контракт с Минобороны РФ. Подписаться можно на полгода, восемь месяцев или на год. Его можно расторгнуть в одностороннем порядке.

Нести службу нужно будет на территории Белгородской области, а кандидатами могут стать белгородцы от 18 до 65 лет, соответствующие медицинским и профессионально-психологическим требованиям.