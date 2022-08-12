Чиновники нашли виновных в появлении «зловонного озера» на Выгонке

На минувшей неделе в средствах массовой информации и в социальных сетях появились публикации о «зловонном озере», которое образовалось на стыке двух районов Орла и Орловского муниципального округа, — сообщила пресс-служба горадминистрации.

Чтобы разобраться в причинах происходящего и составить план дальнейших действий, на пересечении улиц Центральной Орловского района и Самарского переулка Орла состоялось выездное совещание с главами двух районов, муниципального округа и Роспотребнадзора.

Начальник управления ЖКХ Орловского муниципального округа Марина Акопян пояснила, что во время ремонта улицы Центральной (который ещё продолжается) были повреждены горловины канализационных колодцев. Из-за этого щебень, которым укрепляли дорожное полотно, засорил систему. Стоки, не находя пути к канализационной насосной станции, начали подниматься наверх к жилым домам. Сейчас увеличена мощность канализационной насосной станции, узел которой находится всего в нескольких метрах от «зловонного озера», прокомментировал директор МУП Орловского района «Коммунальник» Юрий Енин. Поэтому снята и острота проблемы. Однако прочистку потребуется провести ещё не раз – глубина канализационных колодцев составляет 6 метров.

Засор строительным мусором – это первая причина. Вторая, куда более серьёзная, – человеческий фактор. Жители домов, расположенных по Самарскому переулку, регулярно сливают канализацию на обочину дороги. Прежде, в рамках административного контроля, существовала возможность штрафовать нарушителей экологического спокойствия. Теперь эти полномочия есть только у эконадзора.

Третий и заключительный фактор – грунтовые воды. На этом участке они залегают не очень глубоко. На это обратил внимание глава Железнодорожного района Максим Барбашов, который прежде возглавлял Платоновское сельское поселение Орловского района и не понаслышке знает о предмете разговора.

«Каждую весну и после дождей, вне зависимости от того, есть ли на участке выгребные ямы, здесь образовывается болото из-за того, что грунтовые воды пролегают близко к земле», — отметил он. И тем не менее жители должны нести ответственность не только за свои, но и за прилегающие участки.

«По итогам встречи мы договорились подготовить в Управление экологического надзора и природопользования Орловской области обращение от города Орла с просьбой провести проверку в отношении всех жителей Самарского переулка. К сожалению, вариант того, что жители вредят сами себе, исключать нельзя. Вероятно, это ключевой, основополагающий фактор», — отметил глава Северного района Сергей Мерзликин.