ЧП городского масштаба

№22 (691) от 13 июля 2022 г.

На прошлой неделе в Орле случилось происшествие, взбудоражившее буквально весь город: 6 июля на Красном мосту во время производства работ упал гусеничный кран. Прямо на пешеходную зону. По счастью, обошлось без жертв и пострадавших: накануне подрядчик успел закрыть проход по мосту для пешеходов, а крановщик вовремя выскочил из кабины. Удивительно, но первые видеокадры с места происшествия в интернет выложила… администрация Орла. А мэр Парахин в социальных сетях оповестил граждан, что срочно выезжает на мост и пообещал выйти оттуда в прямой эфир. Впоследствии Парахин выложил в сеть свое фото на мосту в строительной каске. Впрочем, пиар градоначальника должного эффекта не возымел.

Падение крана, произойди оно в любом другом месте, вряд ли вызвало бы столь бурную общественную реакцию, тем более, повторим, обошлось без жертв. Но кран упал именно на Красном мосту, где, казалось бы, после многих месяцев простоев и скандалов наконец-то началась нормальная работа, и у горожан появилась надежда, что самый проблемный городской объект все же будет сдан в срок. Подрядчик уже начал возведение пешеходной переправы – и тут такое ЧП!

Первая реакция самых пессимистично настроенных горожан имела несколько мистический характер: мост – проклятое место, что на нем ни делают – не идут дела! Впрочем, мэр Парахин, напротив, уверил орловчан, что после происшествия дела на мосту пойдут намного быстрее. Ликвидировать последствия аварии пообещали уже через день, потом оказалось, что быстро только кошки родятся, но тем не менее подрядчик перешел на круглосуточную работу и, во-первых, сдержал обещание возвести пешеходную переправу не к 5 августа, как планировалось ранее, а через неделю после ЧП (в понедельник временный пешеходный мост открыли), а во-вторых, пусть и с некоторой задержкой, но на мост доставили новый гусеничный 100-тонный кран для производства работ на коммуникационном мосту, а также 350-тонный кран, который должен поднять упавший гусеничный и установить новый. Впрочем, оптимизм Парахина очков ему не прибавил – слишком высоким оказался градус раздражения горожан, которые второй год терпят колоссальные неудобства из-за закрытого на ремонт моста, и конца этому ремонту не предвидится: то раскопки ведут, то проект переделывают, то деньги украдут, то краны падают. И бодрые заявления мэра, которым заранее никто не верит (хотя на этот раз он и не обманул – переправу для пешеходов возвели в рекордно короткие сроки), это раздражение лишь усиливают. Масла в огонь добавляет и своеобразная манера общения градоначальника с народом – в особенности с теми его представителями, кто не испытывает к мэру чувства перманентной благодарности за сам факт его существования и не стесняется говорить, что думает.

Вот, например, орловчанин Владимир С-в оставляет на странице Парахина вполне резонный комментарий к посту о происшествии на Красном мосту:

«Мораль сей басни такова: надо иметь в области и в городе в частности свой мостоотряд, а не привлекать «подрядчиков» с контингентом, не умеющим работать с грузоподъемными механизмами. Со своего мостоотряда можно спросить за произведённый ремонт и реконструкцию».

Парахин в ответ идет в контратаку по принципу «сам дурак»:

«Вы, я вижу, эксперт. В мостостроительстве работаете? – едва ли не глумится мэр и, уверенный, что оппонент мостостроителем не является, отбривает комментатора: – Если нет, тогда оставьте свои комментарии при себе».

Когда же С-в отвечает, что да, он именно эксперт, работающий в сфере мостостроения более 20 лет, Парахин предлагает ему применить свои знания при реконструкции Колхозного моста. Если, конечно, компания, в которой тот работает, выиграет конкурс.

По существу комментария Владимиру С-ву Парахин так ничего и не ответил и, разумеется, не извинился за хамоватую манеру общения и директиву оставлять комментарии при себе. Воспитанный С-в вступать в перебранку с плохо воспитанным Парахиным не стал, а вот другой пользователь поставил мэра на место, напомнив: «Юрий, да тут комментов со всего города к Вам, мил человек». И действительно, использовав падение крана на Красном мосту как повод, горожане в комментариях припомнили Парахину и отвратительно работающие маршрутки, и бродячих собак, и отсутствие биотуалетов на конечных остановках, и изуродованную Ленинскую, и «бардак, разруху и запустение в городе». Итог «дискуссии» подвела гражданская активистка Нина Касьянова, призвавшая Парахина уйти в отставку:

«Юрий Николаевич уходите со своего поста вместе с Клычковым! Вы же видите, что всё против вас!» — написала орловчанка. Мэр, как водится, не спасовал перед противником: «Мнение услышал, не поддерживаю и не разделяю его. Я как работал на благо Орла, так и буду работать». Но и гражданка оказалась не робкого десятка и дала мэру весьма дельный, на наш взгляд, совет: «Юрий, тогда работайте так, как обустроили дорогу к своему дому: и туи посажены, и асфальт качественный, и освещение… И качественную работу мы ощутим сразу…»

Совет Парахину, как оказалось, не понравился: «Нина, я с Вами в таком ключе общаться не собираюсь, — отрезал мэр. – Будет желание, пишите конкретные вопросы, их решим. Но балабольство в воздух, тем более бездоказательное, я не планирую разводить, много работы». В общем, как мы поняли, ни качественного асфальта, ни нормального освещения в городе так и не будет. Туи, высаженные на площади Жукова – и те засохли…

Что же касается Красного моста, то оставить комментарии при себе следовало бы как раз мэру Парахину. Потому что та самая пешеходная переправа, на «досрочном» открытии которой сейчас пиарится градоначальник, на самом деле должна была быть построена еще полтора года назад, до того, как Парахин в срочном порядке закрыл Красный мост.

Напомним, как признавался тогда сам мэр, мост был закрыт по просьбе подрядчика – белгородской компании «Ремспецмост», которой якобы не терпелось начать работы, а на самом деле требовалось срочно получить многомиллионный аванс, который впоследствии был благополучно украден. И то, что на перекрытом мосту работы не велись месяцами, Парахина нисколько не смущало – напротив, он публично, на видеокамеру, уверял горожан в надежности и профессионализме подрядчика. Что было дальше – известно всем. Что будет – неизвестно никому. По факту падения крана проводится прокурорская проверка. Пока же проверка не закончена, в происшедшем пытаются разобраться, скажем так, гражданские эксперты. Так, например, экс-руководитель областного департамента промышленности Геннадий Парахин в комментарии изданию «ОрелТаймс» заявил, что работы на мосту после происшествия необходимо было остановить. «Очевидно, что не обеспечены охрана труда на строительном объекте и промышленная безопасность. Власти в этом случае должны немедленно отозвать разрешение на строительство. Ускорение работ на мосту и ночные вахты чреваты новыми несчастными случаями, это преступление! Только после серьёзного анализа произошедшего, только после выводов проверки компетентными структурами можно продолжать работы на данном объекте», — считает Парахин.

https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/jekspert-vesti-raboty-na-krasnom-mostu-ne-dozhdavshis-rezultatov-proverki-prestuplenie/

Небезызвестный в узких кругах орловского политического бомонда политконсультант Дмитрий Фетисов и вовсе увидел в ЧП на Красном мосту повод для… отставки губернатора Клычкова.

«Тут встает вопрос даже не в менеджерских способностях Клычкова, а в его адекватности. Через этот мост, признанный аварийным и закрытый на ремонт, ежедневно проходят тысячи людей. Теперь их жизнь постоянно будет подвергаться опасности. И если, не дай Бог, кто-нибудь погибнет, то это будет на совести Клычкова. Его политический «крёстный отец» Рашкин поплатился за убийство лося. Клычков играет в более опасную игру. Если бы Орловская область не носила статус «депрессивного и неинтересного федеральному центру» региона и не была бы родиной Зюганова, в результате политической сделки с которым Клычков и был сослан на Орловщину, там бы уже давно был бы другой губернатор», — цитирует «ОрелТаймс» пост Фетисова в Телеграм.

https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/politolog-fetisov-usomnilsja-v-adekvatnosti-klychkova-iz-za-situacii-na-krasnom-mostu/

«Орловская среда» тоже собрала мнения нескольких экспертов относительно резонансного происшествия на Красном мосту. Мы поговорили с двумя специалистами-инженерами (услышали две отличные друг от друга точки зрения, и, заметим, не со всем сказанным мы согласны), а также попросили прокомментировать произошедшее депутата облсовета Виталия Рыбакова. Думаем, с этими комментарии будет интересно ознакомиться читателям и очень полезно – мэру Парахину и губернатору Клычкову.

Прямая речь

Александр Старостин, инженер строительного контроля:

— Хочу поделиться своими впечатлениями от городских новостей. Как известно, в городе идет реконструкция Красного моста, и после более года простоя на объекте появились люди, согласившиеся помочь городу. До этого фирма «Ремспецмост» спокойно грабила объект, нарушая все проекты производства работ, которые не были утверждены заказчиком, принося огромный вред реконструкции моста. Половина труб, забитых в русло реки, необходимо извлекать, так как они мешают понтонам подойти к центральной опоре и забить вокруг нее шпунт, необходимый для ремонта и усиления фундамента. Никто на это безобразие не обращал внимания. Ничего не падало (нечему было), была тишина, как на кладбище. И вот 6 июля «сладкая» новость – на мосту опрокинулся кран!!! Весь интернет делится этой новостью и смакует эту сенсацию. Целыми семьями едут снимать на телефоны это чудо. Ну опрокинулся кран, ну лопнула плита под тяжестью крана и груза. Но никто не пострадал, так как для безопасности пешеходов все было предусмотрено. Приняты меры для скорейшего пропуска пешеходов по новому мосту, расположение которого крайне неудобно. Я когда-то реконструировал этот (Красный. – Прим. ред.) мост, и тогда движение людей было организовано к рынку.

Несмотря на произошедший рабочий момент с краном, работы на мосту идут полным ходом, и сроке сдачи моста это не отразится. Так что спешу успокоить злопыхателей – берегите себя, а мост будет отремонтирован в срок.

Что касается реакции экспертов… Какое имеет право экс-руководитель департамента промышленности Г. Парахин заявлять о преступных действиях? Почему этот специалист решает, что разрешение на строительство должно быть отозвано? Ночные смены на строительстве никогда не были чреваты несчастными случаями.

И Д. Фетисов отметил, что стройку надо приостановить и ждать результатов проверки. Какое ваше дело, если вы не специалист? А дело-то есть. В том, чтобы мешать строительству, усматривается выгода – прибыль от автотранспорта и другой навар. И еще, при чем тут Клычков? Я сам не в восторге от его руководства областью, но зачем всех собак на него вешать? Если быть честным, то это я уговорил директора (фирмы-подрядчика. – Прим. ред.) взяться за этот мост. А окружение Клычкова старается затянуть стройку. Хоть бы не выдавали себя… Вот где поле деятельности прокуратуры…

Александр Коровин, кандидат технических наук, с 1989 по 2019 гг. последовательно занимал должности главного инженера, технического директора, генерального директора (с 2003 по 2019 гг.) МУП «ТТП» города Орла:

— Я смотрел видеосъемку происшествия. И насколько я могу судить по кадрам, где виден момента падения крана, кран поднимал груз, который на данном вылете стрелы поднимать было нельзя. Приборы безопасности наверняка были отключены – в противном случае поднять груз не получилось бы. И кран опрокинулся. Из видео я понял, что поднимали бетон. Судя по размерам груза, я прикинул, каков его примерный вес (не меньше двух тонн) – и мне сразу стало понятно, что на таком вылете стрелы, с такой длиной стрелы кран будет опрокинут. И он рухнул на глазах.

Самое главное, что имеются люди, специально обученные, аттестованные, ответственные за перемещение грузов кранами – и они должны управлять кранами и присутствовать при всех этих делах. Для того чтобы кран выполнял какие-либо виды работ, необходимо, чтобы был составлен проект производства этих работ, должна быть схема установки крана, должно быть прописано, какие грузы он будет поднимать, на каком вылете стрелы, какова его грузоподъемность – все это просчитывается. То есть соблюдение правил безопасности и грамотная организация работы крана не допускают таких вещей, которые произошли на Красном мосту. Поэтому я считаю, что здесь было налицо грубейшее нарушение техники безопасности при перемещении груза краном. И прокуратура и Ростехнадзор должны проверить все эти моменты – от аттестации самого крана, приборов безопасности, которые установлены на кране и так далее. Ну а отсюда можно сделать вывод, насколько серьезна организация, которая таким образом эксплуатирует краны.

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

— Когда на Красном мосту упал кран, меня очень удивило высказывание комментатора Клычкова, что это – форс-мажор. Может, юристу Клычкову освежить в памяти, что такое форс-мажор, получив консультацию на юридическом факультете одного из Орловских вузов? А версия о том, что кран рухнул из-за порыва ветра? Если от каждого более-менее сильного порыва будут падать краны, то кто такие краны станет выпускать и приобретать?

Подобные утверждения наводят на подозрение в отсутствии компетенции как у Клычкова, так у и его команды.

Да, для любой организации падение крана – это ЧП. Но в данной ситуации комментатору Клычкову и его подчинённым вообще не стоило демонстрировать свою «эрудицию» и «компетенцию» в данном вопросе, а следовало бы дождаться выводов независимой компетентной комиссии.

Вообще полагаю, что на происходящее вокруг ремонта моста надо смотреть шире, искать причинно-следственную связь между действиями группы чиновников областной и городской администраций и, конечно, первых лиц региона и города и той ситуацией, в которой оказались город и его жители, которые испытывают массу проблем из-за закрытого моста.

Напомню, проблемы начались с того момента, когда на ремонт Красного моста (и других мостов в Орловской области) с помощью этой самой группы чиновников был пролоббирован единственный подрядчик – РЕМСПЕЦМОСТ. В то, что других компаний, желающих освоить миллиарды бюджетных денег, не оказалось, никто и никогда не поверит: когда потребовалось сменить подрядчика, сразу же нашелся новый. Сейчас, несмотря на ЧП, работы на мосту идут, и это радует. Тем не менее остаются невыясненными многие вопросы, касающиеся выбора предыдущего подрядчика, начала ремонтных работ и контроля за их производством со стороны ответственных чиновников.

Почему мэр Орла Парахин в спешном порядке принял «отремонтированный» ООО «Ремспецмост» мост «Дружба» с капитальными недоделками и не предусмотрел обеспечительных мер, что сейчас привело к тому, что капитальные дефекты пытаются устранить за счёт бюджета города (а это, полагаю, приводит к нанесению ущерба городу)? Не для того ли, чтобы обеспечить недобросовестному подрядчику гарантированное участие в конкурсе и получение подряда на ремонт Красного моста?

Далее – почему не было необходимого контроля за качеством проекта ремонта Красного моста? Куда смотрела госэкспертиза?

Почему Красный мост закрыли в спешном порядке, и с самого начала работы стали проводить не проекту? Какова в этом роль Парахина, его заместителя Минкина и руководителя УКСа Кузнецова?

Кто из чиновников ответит за то, что не контролировали расходы подрядчика? Подрядчик тратил аванс не по назначению, и никто из руководителей областной и городской администраций за несколько месяцев не удосужились проверить, как тратятся бюджетные деньги. Напомню, дошло до того, что вместо выплаты зарплаты рабочим, оплаты аренды техники сторонних организаций руководство фирмы-подрядчика покупало себе и, возможно, не только себе легковые машины и оргтехнику, не имеющие отношения к производственному процессу. В этой ситуации не может быть виновным один лишь бывший директор «Ремспецмоста» Подрезов, который сейчас заключен под стражу! То есть у нас сейчас сложилась до смеха знакомая орловским жителям ситуация ДЕРЖИ ВОРА…А ведь чиновники по долгу службы своей обязаны контролировать расходование бюджетных средств и отвечать за отсутствие такого контроля!

Проверку выполнения ремонтных работ на Красном мосту и расходования выделенных на них средств инициировали депутаты Справедливой команды, направив обращение в прокуратуру. Теперь мы ждём от СК по Орловской области результата – с четко названными фамилиями тех лиц, которые, как сказал наш президент В. В. Путин, путают свою шерсть с государственной!

А доказательная база лежит на поверхности: достаточно изучить историю халтурного ремонта мостов в нашей области, начиная с моста через ручей Гремячий, и далее – мостов через реку Сосна в Ливенском районе и орловских мостов «Дружба» и Красного моста.

Со своей стороны, хочу заверить жителей области, что депутаты Справедливой команды держат ситуацию с ремонтом мостов в регионе на постоянном контроле.

Видеорепортажи Виталия Рыбакова смотрите на странице депутата в соцсети ВКонтакте и на канале YouTube

https://vk.com/id606682259

https://www.youtube.com/channel/UC0dqfJ-dQAu5QHsLEYF1aeA