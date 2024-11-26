Из за неисправной газовой колонки в Орле едва не погибли семья из четверых взрослых, двоих детей

© Станция скорой медицинской помощи (г.Орел)

Неисправная газовая колонка едва не привела к трагедии для семьи из Орла, насчитывающей шесть человек. Их жизни были спасены благодаря своевременному звонку в скорую помощь и высокому профессионализму медиков, сообщает newsorel.ru.

Как сообщили в Станции скорой помощи, звонок поступил от человека, который уже испытал на себе последствия отравления. Фельдшер, находившийся в диспетчерском центре, выслушав симптомы и уловив опасность, немедленно рекомендовала открыть все окна в квартире.

Прибывшая на вызов бригада транспортировала троих взрослых членов семьи в областную клиническую больницу. Кроме того, в НКМЦ имени Круглой были доставлены 14-летний подросток и четырехмесячный младенец. В то время как дома остались кошка и еще один взрослый, отказавшийся от госпитализации.