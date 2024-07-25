Что делать, чтобы ожог от крапивы не зудел

Крапива растёт почти на всей территории России, кроме Крайнего Севера. Это растение может вызывать ожоги при контакте с кожей человека. Ожоги от крапивы могут быть похожи на укусы насекомых и обычно сопровождаются такими симптомами: красные или белые пятна на коже, волдыри, припухлость, зуд и жжение.

Почему кожа после ожога крапивой чешется?

Ожоги крапивы отпугивают животных, которые могут съесть растение или вырвать его с корнем. Стебель и листья крапивы покрыты тонкими волосками, содержащими различные вещества: муравьиную кислоту, гистамин, ацетилхолин, серотонин. Когда человек касается крапивы, кончик волоска прокалывает кожу, затем легко ломается и впрыскивает раздражитель.

Обычно ожог крапивой вызывает боль и жжение, но в некоторых случаях действие веществ из волосков растения может уменьшить боль в мышцах или суставах. Врачи предполагают, что это происходит за счёт подавления воспалительных процессов в организме. Однако это не повод использовать крапиву как обезболивающее — намного безопаснее и эффективнее будет принять лекарство. Да и сама крапива тоже способна вызвать воспаление.

Может ли ожог крапивой навредить?

Каждое из веществ в волосках крапивы может вызывать ожог, а за счёт их совместного действия неприятные эффекты могут сохраняться до 36 часов. Но обычно у людей без аллергии симптомы исчезают в течение дня.

Ожог крапивой может быть опасен, только если у человека есть аллергия на растение и вещества, которые оно содержит. Тогда могут появляться симптомы анафилактического шока.