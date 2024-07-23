Что делать, чтобы собаки без вас не грустили: 3 действенных совета

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Собаки — социальные животные, способные испытывать эмоции. Они привязываются к своим хозяевам и любят проводить с ними время. Поэтому оставлять питомца одного на долгое время не рекомендуется, так как это может вызвать у него стресс и грусть.

Однако большинство владельцев собак не могут постоянно находиться рядом со своими питомцами. Чтобы облегчить разлуку для животного, эксперты предлагают несколько советов.

Совет № 1. Готовьте собаку к разлуке постепенно

Чтобы собака не чувствовала себя брошенной, нужно научить её оставаться одной. Для этого необходимо с раннего возраста приучать её к одиночеству, постепенно увеличивая время вашего отсутствия. Важно предоставить собаке занятие, например, специальные игрушки или игровые кормушки. Также можно установить камеру, чтобы следить за поведением питомца в ваше отсутствие.

Совет № 2. Найдите питомцу компанию

Если есть возможность, приходите домой в обеденный перерыв, чтобы скрасить одиночество питомца. Если такой возможности нет, рассмотрите вариант завести ещё одно животное. Некоторые собаки хорошо ладят с кошками, но лучше всего завести вторую собаку. Вместе им будет легче пережить ваше отсутствие. Однако важно уделить внимание дисциплине и воспитанию, чтобы дом оставался целым в ваше отсутствие.

Совет № 3. Наймите специалиста или отведите животное в «детский сад»

Если вы часто путешествуете или работаете вне дома, можно найти надёжного «выгульщика» или детский сад для собак. Во многих таких заведениях установлены камеры, которые позволяют наблюдать за питомцем. Это также поможет избежать проблем с погрызенными плинтусами и оторванными обоями после работы.