Что делать, если у ребенка болит живот: симптомы, указывающие на серьезную патологию

Если у ребенка болит живот, прежде всего, убедитесь, что у него нормальная температура, нет рвоты, сонливости и спутанности сознания. Если эти симптомы присутствуют, вам нужно вызвать врача, потому что они могут указывать на серьезную патологию.

Если температура нормальная, ребенок активен и сам рассказал вам о боли в животе, постарайтесь успокоить его и переключить его внимание. В большинстве случаев, боль в животе у детей является временной проблемой, связанной с спазмом, который может быть вызван питанием и состоянием нервной системы.

Вы можете дать ребенку спазмолитик, например, масло перечной мяты, но не занимайтесь самолечением и внимательно следите за состоянием ребенка. Если появятся симптомы, такие как повышение температуры, вялость, сонливость, спутанность сознания или длительные непроходящие боли, вызовите врача.

Если эпизоды с болями в животе повторяются часто, сходите к педиатру, который проверит массу тела ребенка, узнает о его питании и стуле, и, возможно, попросит сделать анализ кала на яйца глистов и паразитов.

Не паникуйте, если у ребенка болит живот. Это случается со всеми детьми и в большинстве случаев быстро проходит без последствий. Важно внимательно отслеживать сопутствующие симптомы, чтобы не пропустить реальную болезнь.

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