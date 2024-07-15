Памятка для жителей Орловской области: как себя вести в случае атаки беспилотников

Гражданам заметившим в небе беспилотник, необходимо быстрее сообщить об этом экстренным службам. Нужно позвонить по единому номеру 112.

Оператору сообщить:

свои ФИО (имя, фамилию, отчество);

где обнаружен беспилотник — с привязкой к адресу или объекту на местности;

как ведёт себя беспилотник — завис или летит, а также как он выглядит;

возможно другие сведения, которые может запросить оператор.

Как вести себя при атаке беспилотника на улице

Если вы заметили в небе беспилотник, отходите в сторону и назад, против направления его движения.

Не прячьтесь за небольшими строениями: стенами домов, киосками, рекламными щитами и др.

Не нужно пытаться заснять летательный аппарат или подходить к нему ближе.

Где переждать

Если рядом находится убежище или подвал, можно переждать атаку там. Достаточно обезопасить вас смогут также подземные парковки и пешеходные переходы.

В квартире

Нужно найти место между несущими стенами и без окон, например, коридор или ванную комнату. Сядьте на пол и переждите атаку. После неё немедленно покиньте здание и не пользуйтесь лифтами.

В транспорте

Необходимо выйти из транспорта: попросите водителя остановиться, покиньте салон и доберитесь до безопасного укрытия. Если выйти из транспорта нельзя, нужно отойти от окон и пригнуться, закрыв голову руками.