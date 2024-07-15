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Памятка для жителей Орловской области: как себя вести в случае атаки беспилотников

Светлана Соколова
15 июля 2024
Фото: molva33.ru

Гражданам заметившим в небе беспилотник, необходимо быстрее сообщить об этом экстренным службам. Нужно позвонить по единому номеру 112.

Оператору сообщить:

  • свои ФИО (имя, фамилию, отчество);
  • где обнаружен беспилотник — с привязкой к адресу или объекту на местности;
  • как ведёт себя беспилотник — завис или летит, а также как он выглядит;
  • возможно другие сведения, которые может запросить оператор.

Как вести себя при атаке беспилотника на улице

Если вы заметили в небе беспилотник, отходите в сторону и назад, против направления его движения.
Не прячьтесь за небольшими строениями: стенами домов, киосками, рекламными щитами и др.
Не нужно пытаться заснять летательный аппарат или подходить к нему ближе.

Где переждать

Если рядом находится убежище или подвал, можно переждать атаку там. Достаточно обезопасить вас смогут также подземные парковки и пешеходные переходы.

В квартире

Нужно найти место между несущими стенами и без окон, например, коридор или ванную комнату. Сядьте на пол и переждите атаку. После неё немедленно покиньте здание и не пользуйтесь лифтами.

В транспорте

Необходимо выйти из транспорта: попросите водителя остановиться, покиньте салон и доберитесь до безопасного укрытия. Если выйти из транспорта нельзя, нужно отойти от окон и пригнуться, закрыв голову руками.

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