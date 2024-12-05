Что нельзя делать при боли в горле: рекомендации иммунолога

Иммунолог-аллерголог и педиатр Юлия Михайлова поделилась мудрыми советами о том, как облегчить боль в горле без применения медикаментов, сообщает newsorel.ru.

По ее мнению, во время болезненных ощущений в горле совершенно недопустимо употребление горячих напитков, так как это может привести к ожогу нежной слизистой оболочки. Многие страдающие, стремясь уменьшить отек, выбирают холодные жидкости, но такой выбор тоже может усугубить ситуацию.

— Употребляйте обилие теплой воды, чая и ягодных морсов. Полоскайте горло каждые два часа и после каждого приема пищи, — рекомендует Михайлова.

Специалист также отметила, что для облегчения боли окажут помощь растворы соли и соды, а также отвар ромашки, обладающий успокаивающим и противовоспалительным действием. Эти простые, но эффективные советы помогут преодолеть дискомфорт и вернуться к привычной жизни, не полагаясь на лекарственные препараты.