Что нужно знать дачникам: новые правила установки уличных туалетов

На даче обязательно должен быть туалет, чтобы обеспечить комфорт и удобство. Однако с 2024 года введены новые правила, которые касаются всех владельцев дачных участков. Чтобы избежать штрафов и неприятных последствий, важно соблюдать все нормативы при установке туалета.

Существует несколько типов туалетов, которые можно установить на дачном участке

Надворный туалет: это уличная обособленная постройка с выгребной ямой, не требующая коммуникаций с жилым домом или дачным сооружением.

Биотуалет: экологически чистое решение, не требующее выгребной ямы, но требующее регулярного обслуживания.

Туалет с накопительным септиком: более сложная конструкция, обеспечивающая высокий уровень комфорта и гигиены.

За несоблюдение этих нормативов предусмотрены штрафы

штраф за порчу земли и несоблюдение правил на участках, расположенных вблизи водоёмов — от 3000 до 5000 рублей;

штраф за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований — от 1000 до 2000 рублей.

Основные требования к установке дачного туалета

расстояние от построек: от жилых построек и дачного дома до туалета должно быть не менее 12 метров, от колодца или других источников воды — не менее 8 метров, от забора и границ участка — не менее 2 метров;

устройство выгребной ямы: яма должна быть оборудована ёмкостью для сбора отходов, регулярная дезинфекция и откачивание отходов не реже, чем раз в шесть месяцев, заполнение ямы не должно превышать 0,35 метров до земли.

Также необходимо соблюдать санитарные нормы

туалет должен быть установлен на правильном расстоянии от соседского дома и участка, чтобы избежать конфликтов и судебных разбирательств;

регулярное обслуживание и поддержание чистоты в туалете.

Минимальный штраф за неправильное размещение туалета составляет 1000 рублей, однако если игнорировать замечания инспекций, размер штрафа будет увеличиваться. Нарушение этих правил приводит к загрязнению почвы и подземных вод, что может стать причиной распространения болезней.

Кроме того, если туалет установлен слишком близко к соседскому участку, соседи могут через суд добиться сноса постройки. Чтобы избежать таких проблем, рекомендуется обратиться за профессиональной установкой накопительного септика или другого вида туалета.