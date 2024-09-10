Что пьет ребенок в школе: 5 полезных напитков, которые он может взять с собой на занятия

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Школьные будни — это не только уроки, но и активные перемены. Чтобы ребёнок оставался бодрым и энергичным, важно следить за его потреблением жидкости. Эксперты рекомендуют 5 полезных напитков, которые ребёнку можно взять с собой в школу.

Напиток 1. Вода. Многие дети не любят пить воду, однако она может стать отличным выбором после физических нагрузок или активных игр. Если ребёнок отказывается от простой воды, можно добавить в неё немного мяты, ягод, фруктов или ломтик огурца. Это сделает напиток более интересным и привлекательным.

Напиток 2. Домашний лимонад. Для детей, предпочитающих сладкие напитки, можно приготовить домашний лимонад. Смешайте чистую питьевую воду с несолёной минералкой, добавьте ломтики цитрусовых и мяту. Вместо сахара используйте мёд или свежевыжатый сок из сладких апельсинов. Такой лимонад будет не только вкусным, но и полезным.

Напиток 3. Холодный чай. Магазинный холодный чай часто содержит много сахара, поэтому лучше приготовить его самостоятельно. Добавьте немного мёда или стевии, чтобы придать напитку сладость. Холодный чай помогает ребёнку оставаться бодрым и активным благодаря содержащемуся в нём кофеину.

Напиток 4. Питьевой йогурт. Выбирая питьевой йогурт для ребёнка, обратите внимание на состав. В идеале, в нём не должно быть сахара, красителей и ароматизаторов. Также предупредите школьника, что йогурт быстро портится, поэтому его следует выпить в первой половине дня.

Напиток 5. Комбуча. Это напиток, приготовленный на основе чайного гриба. Комбуча богата пробиотиками, улучшает работу пищеварительной системы и укрепляет иммунитет. Однако перед ее покупкой изучите состав — в ней не должно быть добавленного сахара.

Комбучу можно приготовить дома, но это длительный процесс. Напиток содержит множество полезных веществ, таких как органические кислоты, ферменты, липиды, природные антибиотики, глюкоза, фруктоза, сахароза, хлорофилл, витамины, гликозиды и минеральные вещества. Он является природным источником антиоксидантов и микроэлементов.

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