Стало известно, что произошло с известной певицей Бьянкой и почему ей запретили пить алкоголь

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Сегодня, 18 ноября 2024 года, стало известно, что популярная певица Бьянка столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем. Несколько дней она пыталась справиться с болью, принимая обезболивающие препараты, думая, что у неё обычное несварение желудка. Но на самом деле у артистки развивался перитонит — воспаление внутренних органов из-за выброса содержимого желудка в брюшную полость. Смотрите видео по ссылке.

Татьяна Липницкая (настоящее имя певицы) почувствовала себя плохо несколько дней назад. Она думала, что съела что-то не то, но накануне случился сильный приступ, и её увезли на скорой в отделение хирургии. Врачи диагностировали перитонит и провели операцию, пишет Mash .

Сейчас Бьянка восстанавливается после операции, ближайшие концерты и съёмки отменены. Ей запретили употреблять алкоголь и ограничили физическую активность минимум на две недели. Несмотря на предостережения медиков, артистка всё равно хочет дать концерт 29 ноября, чтобы не терять деньги. Месяц простоя в предновогоднее время будет стоить ей до 20 миллионов рублей. За выступление Бьянка берёт 1,5 миллиона в Москве и 2 миллиона — за выезд в Подмосковье.

Гастрольный райдер Бьянки также вызывает вопросы. В нём указаны любые дозы алкоголя в любое время по желанию артистки. А в гримёрке всегда должны быть игристое вино, рислинг и виски Jack Daniels. Однако на время восстановления о бокальчике Бьянке придётся забыть.

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