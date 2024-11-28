Что такое штамп о гражданстве и почему он необходим в свидетельстве о рождении ребёнка?

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Согласно новым правилам, в свидетельстве о рождении детей в России теперь должен стоять специальный штамп, подтверждающий их гражданство. Без этой отметки детям младше 14 лет не получится оформить регистрацию по месту жительства. Кроме того, наличие штампа обязательно, если вы планируете оформлять ребёнку загранпаспорт или собираетесь путешествовать с ним в страны, где принимают внутренние российские документы: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Абхазию и Южную Осетию, пишет объясняем.рф.

Что такое штамп о гражданстве?

До 14 лет основным документом ребёнка является свидетельство о рождении. Однако само по себе оно не подтверждает российское гражданство, поэтому на него нужно поставить специальную печать. Это синий или чёрный штамп размером 6 на 10 см с полями, внутрь которого вписываются следующие данные:

информация о законе, на основании которого ребёнку было присвоено гражданство Российской Федерации;

наименование органа, принявшего решение о присвоении гражданства;

дата, номер решения и личная подпись сотрудника, поставившего штамп.

Сверху штампа ставится оттиск красной гербовой печати МВД.

Можно ли обойтись без штампа?

Хотя за отсутствие штампа не предусмотрено штрафов, без него невозможно выполнить ряд действий:

зарегистрировать ребёнка по месту жительства или снять его с регистрационного учёта;

получить материнский капитал;

оформить российский или заграничный паспорт ребёнка;

выехать за границу, если у ребёнка нет загранпаспорта и планируется поездка в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию или Южную Осетию.

Существуют исключения, позволяющие выезжать за границу без штампа:

ребёнок старше 14 лет;

у ребёнка есть загранпаспорт;

ребёнок вписан в загранпаспорт родителей старого образца, действующий 5 лет, и запись заверена подписью должностного лица и печатью отдела миграции МВД;

ребёнок вписан в российский паспорт родителей, также с подписью должностного лица и печатью отдела миграции МВД.

Где можно поставить штамп?

Поставить штамп можно в подразделениях МВД. В некоторых из них требуется предварительная запись — уточните эту информацию заранее по телефону местного отделения. Важно обращаться в отделение по месту регистрации одного из родителей. Если вы только получаете свидетельство о рождении ребёнка в МФЦ, уточните сразу, где поставить штамп — возможно, это удастся сделать на месте. Постановка штампа бесплатна и может быть выполнена в день обращения.

Для получения штампа понадобятся следующие документы:

паспорта родителей или опекунов;

свидетельство о рождении ребёнка и его нотариально заверенный перевод, если оригинал выдан за рубежом на иностранном языке;

документ, подтверждающий права законного представителя ребёнка, — если заявление подаёт опекун, усыновитель или попечитель.

Также могут потребоваться:

форма №8, подтверждающая регистрацию ребёнка по месту жительства;

копии всех перечисленных документов.

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