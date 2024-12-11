Что ждёт россиян в 2025 году: предсказание финалистки „Битвы экстрасенсов“

Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» предупреждает россиян о надвигающихся природных катаклизмах и социальных потрясениях, сообщает «Рамблер».
«Годы 2025 и 2026 станут временем великого перехода. Исторически, сто лет назад мы переживали аналогичный цикл, который вскоре завершится. Тогда также мир претерпел глобальные изменения: засухи, наводнения», – заявила она.
Эзотерические теории о будущем наполняют обсуждения современности. Идея «великого перехода», означающая конец одного столетнего цикла и начало нового, находит отклик в сердцах многих энтузиастов.
Предполагается, что в указанный период необратимо изменится не только наша повседневная жизнь, но и сама планета. Существует мнение, что такие переходные времена сопровождаются испытаниями: природными катастрофами, социальными конфликтами и технологическими прорывами.
Но чего же действительно ожидать в 2025–2026 годах? Кажетта Ахметжанова, финалистка шестого сезона шоу, полагает, что это символизирует завершение одной эпохи и начало другой. «2025 год – год Змеи, олицетворяющей изобилие, но испытания также не обойдут стороной. Земля возьмет свое, и перемены лишь подготовят нас к новому «золотому времени», – заключила экстрасенс.