Что ждёт россиян в 2025 году: предсказание финалистки „Битвы экстрасенсов“

Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» предупреждает россиян о надвигающихся природных катаклизмах и социальных потрясениях, сообщает «Рамблер».

«Годы 2025 и 2026 станут временем великого перехода. Исторически, сто лет назад мы переживали аналогичный цикл, который вскоре завершится. Тогда также мир претерпел глобальные изменения: засухи, наводнения», – заявила она.

Эзотерические теории о будущем наполняют обсуждения современности. Идея «великого перехода», означающая конец одного столетнего цикла и начало нового, находит отклик в сердцах многих энтузиастов.

Предполагается, что в указанный период необратимо изменится не только наша повседневная жизнь, но и сама планета. Существует мнение, что такие переходные времена сопровождаются испытаниями: природными катастрофами, социальными конфликтами и технологическими прорывами.