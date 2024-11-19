© Википедия

По сообщению The New York Times, президент США Джо Байден за два месяца до окончания своих полномочий дал разрешение Украине на нанесение ракетных ударов вглубь России, включая Орловскую область, сообщает newsorel.ru.

Издание сообщает, что это решение, якобы, было принято в ответ на сообщения о присутствии северокорейских военных в зоне СВО. Если эта информация соответствует действительности, украинцы получили право на использование дальнобойных ракет ATACMS. Их дальность военные эксперты оценивают в 300 километров, поэтому Орловская область находится в зоне потенциального поражения.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя публикацию The New York Times, заявил, что «удары наносят не словами, такие вещи не анонсируют, а ракеты скажут сами за себя».

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что разрешение использования дальнобойного НАТОвского оружия по территории России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», и будут приняты «соответствующие решения».

Миллиардер Илон Маск, который, скорее всего, войдет в состав нового американского правительства, обсуждая в соцсетях решение Байдена, согласился с пользователем, заявившим, что «либералы любят войну», которая выгодна «большому правительству».