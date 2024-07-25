Чтобы такое выпить, чтобы не вспотеть: 5 полезных напитков в жару

В жаркие дни многие из нас сталкиваются с проблемой излишней потливости. Это может быть не только неприятно, но и вызывать дискомфорт в общении с окружающими. Однако есть 5 напитков, которые помогут вам контролировать потоотделение и чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Напиток № 1. Пейте побольше воды с лимоном

Многие ошибочно полагают, что нужно пить меньше воды в жару, чтобы меньше потеть. На самом деле, это заблуждение. Наоборот, чем меньше вы пьёте, тем больше нарушается баланс воды в организме и тем сильнее вы потеете.

Идеальный напиток для утоления жажды в жаркие дни — вода с долькой лимона или лимонным соком. Она поможет избежать перегрева и излишней потливости, а также насытит организм необходимыми минералами. Обычная вода тоже подойдёт, но не забывайте, что сок, квас, кола и пиво только усилят жажду. Если нет лимона, можно выпить чашечку зелёного чая.

Напиток № 2. Добавьте мяту в чай, лимонад или воду — она поможет вам меньше потеть в жару

Мята также успокаивает нервы, что способствует регулированию потоотделения. Если мяты нет, можно использовать мелиссу — эффект будет похожим.

Напиток № 3. Отвар шалфея для нейтрализации запаха пота

Шалфей не спасает от пота, но он нейтрализует бактерии, которые вызывают неприятный запах. Выпив утром отвар из шалфея, вы будете чувствовать себя комфортно весь день. Не забывайте заваривать его и настаивать 20–30 минут.

Напиток № 4. Имбирный чай для нервной системы и потоотделения

Имбирный чай не только помогает меньше потеть, но и благотворно влияет на нервную систему, позволяя легче переносить стрессы. Это особенно важно в жаркую погоду, когда стресс может усилить потоотделение.

Напиток № 5. Выпейте томатный сок

Одним из таких способов является употребление томатного сока. Этот напиток содержит множество полезных элементов, таких как калий, магний и антиоксиданты. Они помогают регулировать процессы потоотделения и предотвращают излишнюю потливость. Регулярное употребление томатного сока может дать положительный эффект.

Конечно, лето — это время отдыха и расслабления после тяжёлого трудового года. Поэтому не стоит полностью отказываться от удовольствий и радостей жизни. Просто ограничьте употребление продуктов, вызывающих потоотделение, и вы сможете наслаждаться летним отдыхом без лишних проблем.