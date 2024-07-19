Чудесное спасение: орловский пенсионер, тонувший в Оке, остался жив

Пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области едва не произошла трагедия. Пресс-служба ГУ МЧС региона сообщает, что 66-летний мужчина чуть не утонул во время купания в реке Оке в июле 2024 гола.

Вечером спасатели получили сообщение от скорой помощи о том, что в СНТ «Мезенка» очевидец спас мужчину из Оки. Пострадавший купался в пяти метрах от берега и начал тонуть. К счастью, рядом оказался неравнодушный человек, который вытащил пенсионера из воды. Мужчину госпитализировали.

Важно отметить, что место, где купался орловец, не было оборудовано для купания.