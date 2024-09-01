ЧВК «Вагнер» опровержение данных о причастии Артема Бучина к компании обвиняемого в убийстве женщины и ребенка экс-военным

В субботу, 31 августа 2024 года, Группа Частных Военных Компаний «Вагнер» высказала свое мнение относительно убийства женщины и ребенка, совершенного бывшим военным. Они опровергли информацию о том, что Артем Бучин имел какое-либо отношение к их организации. По словам «Газета.ru», ЧВК выразили свое недовольство сообщениями в социальных сетях.

В официальном заявлении ЧВК отмечается, что эта информация является ложной и распространяется неопытными псевдожурналистами. Компания утверждает, что прекратила набор заключенных для участия в специальных операциях задолго до того, как Артем Бучин мог бы подписать контракт.

Так же в заявлении отмечается, что СМИ пытаются связать любого бывшего заключенного, совершившего преступление, с ЧВК. По мнению компании, такие новости принижают подвиг настоящих бойцов.

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