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Комплексный молодёжный центр «Юность», расположенный в живописном пгт. Нарышкино, стал частью грандиозного национального проекта «Культура».

В рамках программы «Модернизация учреждений культуры» на значительное обновление этого venerable здания, возвышающегося вот уже пять десятилетий, федеральные власти выделили впечатляющие 46 миллионов рублей. Ремонт молодёжного досугового центра в Урицком районе будет осуществляться в течение двух лет, обрезая старые отголоски времени и открывая новые горизонты.

Как уточнила в интервью телеканалу «Первый Областной» директор Урицкого межпоселенческого клубного объединения Ирина Казьмина, фасад здания переживет кардинальные изменения: нежные линии и современные формы будут гармонировать с его историей. В фойе появятся новые туалеты, а в подвальном помещении, неприметно обрамленном спортивной атмосферой, разместятся тренажёры. Сцена тоже преобразится — её дополнит новая падуга, кулисы и занавес, а система отопления подлежит модернизации. Особое внимание будет уделено созданию доступной среды для маломобильных граждан, что превратит центр в истинное сердце культуры и общения, сообщает «ОрелТаймс».