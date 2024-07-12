Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 16% для борьбы с инфляцией: кредиты подорожают, вклады станут привлекательнее

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки до 16% годовых направлено на борьбу с инфляцией. Если цель не будет достигнута, возможно дальнейшее увеличение ставки. Это повлияет на стоимость кредитов и вкладов: кредиты станут дороже, а вклады — привлекательнее.

По словам Набиуллиной, рост цен вызван избытком спроса из-за больших накоплений граждан. Центральный Банк сохраняет жёсткую риторику. Набиуллина не исключила ещё одно повышение ставки до конца года, в зависимости от того, насколько будет достигнут базовый сценарий Центробанка по инфляции в 4% в 2024 году.

Специалисты считают, что сейчас ставки по вкладам близки к максимальным значениям, а ключевая ставка находится на максимуме и может начать снижаться во второй половине 2024 года. В этой ситуации банки стремятся привлечь краткосрочную ликвидность, что определяет линейки ставок по вкладам и соответствует спросу со стороны вкладчиков.

Банки ужесточили кредитную политику и ухудшили условия по кредитам, но это не снизило интерес потенциальных заёмщиков. При следующем повышении ключевой ставки банки пересмотрят ставки по кредитам в сторону увеличения. Тем, кто уже получил одобрение на кредит, можно рекомендовать не затягивать с оформлением, так как банки, скорее всего, сохранят одобренные условия кредитования до конца года.