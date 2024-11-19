Цены на брекеты в России выросли почти в два раза: сколько сейчас стоит выровнять зубы

Брекеты подорожали в два раза в России. За год ценник на выравнивание зубов взлетел почти до полумиллиона.

Как рассказали SHOT ортодонты, раньше самыми востребованными были брекет-системы американского производства. Но теперь клиникам приходится их закупать по параллельному импорту. Если ещё в 2023 году они в среднем стоили 140 тыс. рублей, то в этом — около 280 тыс.

Сейчас российские стоматологии активно переходят на более бюджетный аналог — брекеты из Китая. Цена на них — в районе 230 тысяч. Но это стоимость только непосредственно самих металлических конструкций.

Плюсом идут сопутствующие расходы: оплата за фиксацию брекетов, наблюдение, замена дуг, обязательная профессиональная чистка раз в три месяца и ещё много чего. Сопровождение выйдет минимум в 150 тысяч рублей. И это только если пациент — счастливчик и ему не надо лечить или удалять зубы. Поэтому в среднем, по подсчётам ортодонтов, красивые зубки обойдутся в пол-лямчика.

В разговоре с нами представитель крупной сетевой стоматологии России отметил, что на итоговой цене серьёзно сказался курс доллара и проблемы с логистикой поставок, особенно из недружественной Америки. Кроме того, на ценообразование повлиял бешеный спрос на брекеты в 2024 году. Популярность продолжает расти. Причём приходят пациенты всех возрастов.