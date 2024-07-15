Цены на экскурсии и путёвки в санаторий выросли: данные Орёлстата за месяц

В июле 2024 года специалисты Орёлстата проанализировали изменение цен на различные услуги в Орловской области за июнь.

Выяснилось, что подорожали экскурсионные услуги (на 9,1 %), услуги зарубежного туризма (2,2 %) и ветеринарные услуги (7,3 %). Также увеличилась стоимость путёвки в санаторий (4,3 %), перелёта экономическим классом (3,1 %) и проезда в сидячем вагоне скоростного поезда дальнего следования (2,5 %).

В то же время снизилась цена на проезд в купейном вагоне фирменного скорого поезда дальнего следования — на 8,4 %, а также в купейном вагоне нефирменного поезда — на 3,5 %.