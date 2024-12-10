Аналитик Чуркина прогнозирует рост цен на электроэнергию на 12,6% в 2025 году

Согласно прогнозам Минэкономразвития, тарифы на электроэнергию для населения предполагается увеличить в среднем на 12,6 процента по стране в 2025 году. Однако этот рост не начнется с начала года, а вступит в силу с 1 июля, сообщила агентству “Прайм” Наталья Чуркина, аналитик Института комплексных стратегических исследований. По её словам, темпы роста различаются по регионам, что установлено отдельным распоряжением правительства, сообщает «Прайм».

Среди регионов с наименее заметным увеличением тарифов аналитик выделяет Амурскую область (рост составит 8,6% с 1 июля 2025 года), Республику Алтай (8,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (9%), Чеченскую Республику и Ямало-Ненецкий автономный округ (по 9,2%), Ненецкий автономный округ (9,6%) и Чукотский автономный округ (9,9%). Самый ощутимый рост ожидается в Пермском крае (21,1%), за ним следуют Кемеровская область (19,8%) и Республика Северная Осетия – Алания (19,1%). В Москве и Санкт-Петербурге тарифы вырастут на 15% и 14,6% соответственно. В остальных регионах увеличение составит от 10% до 18%.