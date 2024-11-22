Цены на комнаты в Орле выросли почти на треть: как изменилась стоимость недвижимости

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Сегодня, 22 ноября 2024 года, стало известно, что за последний год стоимость комнат в многокомнатных квартирах Орла выросла на 27%. Тем не менее, по данным аналитиков федерального портала «Мир квартир», по сравнению со средней ценой по стране, комнаты в городе остаются относительно доступными.

Аналитики изучили динамику цен на комнаты за прошедший год в 70 крупнейших городах страны. Согласно их исследованиям, средняя цена комнаты в России составляет около 1,4 млн рублей. Самые высокие цены зафиксированы в Москве (4,6 млн), Сочи (3,3 млн) и Санкт-Петербурге (2,8 млн). В то же время, самые доступные комнаты можно найти в Магнитогорске (525 тыс.), Нижнем Тагиле (565 тыс.) и Ульяновске (643 тыс.).

За последний год цены на комнаты выросли в среднем на 12,8%. Наибольший рост цен отмечен в Набережных Челнах (+41,4%), Ульяновске (+38,7%) и Владикавказе (+37,2%). Снижение цен зафиксировано только во Владивостоке (-11,1%), Белгороде (-2,3%) и Чите (-1,3%).

В Орле средняя стоимость комнаты составляет примерно 892,5 тыс. рублей, что позволяет городу оставаться на 56 месте среди всех городов.

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