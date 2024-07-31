Цикадки: как распознать и победить

Цикадки — это маленькие насекомые с крыльями и характерным горбиком на груди. Их длина варьируется от 3 до 10 мм, а разновидностей существует тысячи. В саду и огороде чаще всего встречаются буйволовидные, белые и зелёные цикадки.

Эти вредители опасны не только для взрослых растений, но и для молодых саженцев и всходов. За короткий срок они могут полностью уничтожить их. Цикадки селятся на самых разных растениях, включая плодовые деревья и кустарники, злаки, виноград, томаты, перцы, баклажаны, огурцы, морковь и даже розы, клёны, липы и самшиты.

Как определить, что растение атаковано цикадками?

На листьях появляются множественные точки-проколы.

Со временем на проколах может образовываться белый грибковый налёт.

Чтобы минимизировать количество вредителей, регулярно пропалывайте грядки и клумбы, скашивайте газон. Также стоит исключить азот или уменьшить его содержание в подкормках. Переизбыток этого элемента провоцирует активный рост зелёной массы и делает растения более уязвимыми перед насекомыми.

Отпугнуть цикадок можно с помощью чеснока и лука. Посадите овощи на грядках с другими растениями, чтобы создать защитный барьер. Однако эта мера не гарантирует полной защиты.

Обрабатывайте участок рано утром или вечером на закате, когда солнечные лучи не обожгут листья. Опрыскивайте растения в сухую погоду и убедитесь, что по прогнозу в ближайшие 2–3 дня не будет дождей.

Помните, что борьба с цикадками требует комплексного подхода и соблюдения мер предосторожности.