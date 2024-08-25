Цветы для учителя: сколько придётся потратить орловцам на букет

В преддверии Дня знаний, который в 2024 году выпадает на 2 сентября 2024 года, спрос на цветы традиционно возрастает примерно на треть. Это приводит к несоразмерному увеличению их стоимости.

По данным «Агентства экономических новостей», цены на цветы ко 2 сентября 2024 года вырастут в среднем на 35% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость букета составит около 1890 рублей. Пиковыми днями спроса станут 31 августа 2024 года, 1 и 2 сентября 2024 года.

Родители первоклассников готовы потратить ещё больше — порядка 2500 рублей, чтобы произвести положительное впечатление на учителя.

Орёл не является исключением. В сетевых магазинах города стоимость среднего букета пока варьируется от 1700 и выше. Розы и хризантемы можно приобрести за 250–350 рублей. Однако перед Днём знаний смело закладывайте в цветочный бюджет минимум на тысячу рублей больше.

Есть и другой вариант: купить букет из астр, георгин, маргариток и других садовых растений у бабушек. Это будет дешевле, но рыночно подкованные возрастные продавцы, как правило, повышают цену на свои симпатичные букеты. Перед 1 сентября 2024 года они обойдутся примерно в 700–1500 рублей.

Среди других подорожавших категорий товаров — одежда и обувь. В августе средний чек на эту продукцию вырастет на 6%, до 3186 рублей. В начале сентября показатель достигнет 3254 рублей, превысив прошлогоднее значение на 14%.

Однако есть и хорошая новость: канцелярские товары и учебники подешевеют примерно на 6%. Напомним, что ранее эксперты подсчитали: расходы на сборы ребёнка в школу в Орле в 2024 году в среднем составят 11 700 рублей, сообщает «Орелтаймс».

Ранее мы писали, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой включить в школьное образование новый предмет — курс логики. Это предложение было направлено министру просвещения России Сергею Кравцову. Этой информацией поделился ТАСС.