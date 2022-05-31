Дачникам напомнили, как отказаться от ненужного земельного участка

Все больше орловцев подсчитывают затраты на содержание дач и ту прибыль, которую приносит земельный участок. Увы, зачастую баланс не сходится совершенно – помимо больной спины и колоссальных убытков от дачи бывает совершенно минимальная польза. Но что делать, если стало не по силам обрабатывать имеющийся земельный участок или в силу семейных обстоятельств вы решили не тратить деньги, а зарабатывать? Как отказаться от своего права на земельный участок?

В пресс-службе Россельхознадзора рассказали, что отказ от права собственности – это крайняя мера отчуждения земли. Если собственнику не удалось найти правопреемника через куплю-продажу или дарение либо другие виды сделок по отчуждению, закон предоставляет ему право просто отказаться от надела в пользу государства, в лице определенного органа.

Прекратить свое право собственности на земельный надел через официальный отказ гражданин или организация могут тогда, когда нет никаких явных препятствий, не позволяющих им это сделать. Как правило, потребность в отказе от участка земли возникает тогда, когда он длительное время не используется, зарастает сорной растительностью и даже деревьями. Так, в основном из-за неудобства расположения, неплодородности почвы, а иногда и халатности собственников, многие земли просто забрасываются их хозяевами.

Отказ от права собственности на земельный участок осуществляется посредством подачи собственником земельного участка заявления о таком отказе в орган регистрации прав. Право собственности на этот земельный участок прекращается с даты государственной регистрации прекращения указанного права.