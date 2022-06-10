Дачникам рассказали, как победить килу капусты

Кила — одно из наиболее распространённых и опасных заболеваний культурных и диких крестоцветных растений. Возбудителем килы является микроскопический гриб Plasmodiophora brassicae.

Поражает корневую систему капусты, редиса, редьки, горчицы, а также пастушьей сумки, ярутки, сурепки и пр. На корнях образуются наросты разной величины, диаметром до 10 см, состоящие из гипертрофированной ткани растения. Впоследствии они начинают гнить и разрушаться, кроме того, уменьшается количество корневых волосков. В результате корневая система развивается слабо, растение не может поглощать воду в достаточном количестве, его рост замедляется. Внешне оно часто выглядит здоровым, и обнаружить болезнь можно лишь при осмотре корней. Первым признаком поражения капусты килой является увядание листьев. Мы можем наблюдать такую картину, когда с вечера капуста стоит бодрая, без признаков увядания, а на утро листья уже обвисли, несмотря на вчерашний полив. Дальше больше, начинают желтеть края листьев, а кочан перестает расти как ни поливай. Заканчивается поражение килой одинаково, кочан капусты заваливается на бок и усыхает.

Источником инфекции обычно является почва, в которой живут споры гриба. Свою жизнеспособность они могут сохранять очень длительное время — 6 и более лет.

Возбудитель может разноситься по всему участку с помощью воды, почвенных насекомых, при помощи ветра, садовым инструментом и дождевых червей. На не заражённые участки кила заносится в основном с больной рассадой.

Инфекция может попасть в почву не только через заражённую рассаду. Другими предрасполагающими факторами являются: высокая кислотность почвы; закладка в компостные кучи растительных остатков больных растений; внесение свежего навоза; чрезмерное увлажнение почвы без рыхления. На тяжёлых почвах быстро образуется корка, которая препятствует доступу воздуха к корневой системе растения; несоблюдение севооборота.

Предупредить появление болезней, в том числе и килы, на капусте проще, чем бороться с ними. Необходимо строго придерживаться профилактических мер защиты от этого опасного и трудновыводимого заболевания: выбирать для посадки сорта, устойчивые к киле; строго соблюдать чередование культур на участке; раз в 5 лет проводить известкование почвы; вносить в почву компост, органические удобрения из расчёта 10 кг на метр грядки; высевать растения-сидераты; точно соблюдать агротехнические приёмы по уходу за культурой; важной процедурой является рыхление и окучивание посадок, особенно после поливов и подкормок.

Если килу на растениях обнаружили уже в середине сезона, то предпринять что-то серьезное в текущем сезоне будет очень сложно. Удалите все больные растения, просушите и сожгите корни. Оставшуюся здоровую рассаду окучивайте повыше и обильнее поливайте.

Чтобы локализовать очаг инфекции, грядки, где обнаружена кила и проходы возле них тщательно очищайте от сорных растений из семейства капустных. Там, где кила была обнаружена всего раз, она остается еще надолго. Поэтому все работы по уходу за зараженной грядкой выполняйте специально отведенным инвентарем, чтобы споры не разнести по всему огороду.

Осенью, когда корни капустных с грядки убраны, перекопайте почву со свекольной ботвой. Все растительные остатки из почвы должны быть выбраны очень тщательно – не оставляйте даже минимальные проростки. Прежде чем начинать бороться с килой, удалите все пораженные растения с грядок и сожгите.

Перед тем, как возвратить на грядки капусту, необходимо провести тест на наличие спор грибка. Для этого весной участок засевают быстрорастущей пекинской капустой. На протяжении всего вегетационного периода её понемногу выкапывают вместе с корневой системой, и тщательно осматривают все корешки. Выкапывать начинают молодые растения, у которых отросли первые настоящие листья, и до образования кочанов. Если ни на одном корешке нет утолщений, наростов, то почва прошла успешное лечение и на ней можно безбоязненно высаживать крестоцветные растения. Появление даже одной «сосульки» на корнях сигнализирует о наличии спор в почве, лечение необходимо продлить ещё на один год.