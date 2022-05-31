Дачникам не советуют вырывать стрелки чеснока руками

Стрелки (усы) чеснока – это плотный побег или цветонос растения, который появляется в самом центре стебля и питается от корневой системы. По мере своего роста он начинает закручиваться в кольцо, а на конце образуется шарообразное соцветие, полное семян. После созревания они падают на землю, где из них вырастут зубчики, а потом полноценные луковицы чеснока. Именно так данная культура размножается в природе. Вместе с тем, овощеводы на своих участках предпочитают высаживать зубчики чеснока под зиму. Поэтому, чтобы получить богатый урожай чеснока, стрелку необходимо удалять, так как она забирает большую часть микроэлементов и прочих питательных веществ, и все ресурсы чеснока в первую очередь направляются в стрелку, где созревают семена, а не к «зубчикам».

Стрелки у чеснока появляются с середины июня по июль, после того, как у культуры вырастет 5-7 листочков. Но удалять стрелку необходимо не сразу. Делать это нужно, когда длина побега станет примерно от 10 до 15 см, а сам отросток начнет сворачиваться в кольцо.

Есть несколько вариантов удаления чесночных стрелок:

1. Обламывание руками – этот способ не очень приятен как человеку, так и самой культуре, так как есть вероятность пораниться, а поврежденный стебель очень уязвим к болезням и долго заживает. Не стоит вырывать стрелку резким движением, так вы рискуете повредить чеснок или вовсе вырвать его из грунта.

2. Самый верный способ – применение остро заточенных ножниц, ножа или секатора, при этом место среза должно быть в сантиметре от основания стрелки, чтобы предотвратить повреждение стебля.

Процедуру стоит проводить солнечным утром, чтобы за день срез успел подсохнуть, и растение благополучно переночевало. На следующий день чеснок рекомендуется полить и покормить. Удалять стрелки чеснока вечером или после полива нельзя.

Не стоит забывать и о том, что с годами чеснок мельчает, периодически (раз в 3-5 лет) его нужно омолаживать, чтобы получать хороший урожай, именно в этом и помогут стрелки чеснока, а именно шарообразные соцветия.

Срезанные стрелки чеснока не стоит сразу выбрасывать, ведь им можно найти применение и на огороде для обработки от вредителей (приготовление раствора), и дома на кухне для приготовления блюд, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.