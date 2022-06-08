Дачникам рассказали, как не превратить клубничные грядки в непроходимые джунгли

Если полностью исключить удаление усов, то всего через один — два года аккуратные грядки клубники могут превратиться в сплошные заросли с большим количеством листьев, но отсутствием ягод. Чтобы этого не случилось, нужно вовремя удалять усы, — напомнили в пресс-службе Россельхознадзора.

Первый раз – весной в самом начале вегетационного периода, чтобы растение не тратило свои силы на рост усов и все питательные вещества направило на формирование плодов. Если вы пренебрежете этой процедурой, ягоды, конечно, вырастут, но будут мелкими, малочисленными и невкусными.

Повторно усы клубники отрастают во время окончания плодоношения. Их снова нужно обрезать у самого основания. И учтите: побеги очень прочные, поэтому не стоит обрывать усы у клубники руками. Иначе вы вырвете растение вместе с корнем. Обрезка усов у клубники должна осуществляться при помощи садового секатора или ножниц с острыми лезвиями.

Для обрезки прекрасно подойдут сухое солнечное утро или вечер. В жару растения испытывают стресс и более подвержены заболеваниям. В сырость через срез могут проникать грибковые и бактериальные инфекции.