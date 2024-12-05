Дагестанские Бонни и Клайд обманули московские маркетплейсы на 65 млн рублей

Хитроумные Бонни и Клайд из Дагестана обманули несколько московских маркетплейсов на внушительные 65 миллионов рублей. Эта парочка обнаружила лазейку в бонусной системе онлайн-магазинов, решив, что без труда можно достичь желаемого, сообщает телеграмм-канал Mash.

29-летний Ислам и 28-летняя Маликат стремились к роскошной жизни, не желая углубляться в трудные будни. Они основали фиктивный магазин с завышенными ценами, приобрели 1582 сим-карты и стали оформлять заказы от якобы различных клиентов. После этого они отменяли покупки и оставляли фальшивые отзывы, что приносило им щедрые бонусы.

В течение нескольких месяцев эти махинаторы заработали 65 миллионов 600 тысяч баллов и вывели 18 миллионов рублей. Однако правоохранительные органы быстро распознали их хитроумную схему и провели обыск. В их жилище были обнаружены 8 миллионов рублей наличными и электрокар Lixiang, который они успели приобрести. Оба были арестованы, а их имущество конфисковано.