Давно не жарю курицу на Новый год, потому что научилась запекать в духовке сочнейшую индейку

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Индейка – идеальный выбор для праздников, особенно если вам нужно накормить большую семью и угостить гостей.

Этот рецепт, проверенный временем, подарит вам сочное мясо с насыщенным вкусом.

Ингредиенты:

Индейка целая – 3-4 кг

Соль – 10 ч. л.

Сахар – 100 гр

Семена кориандра – 1.5 ч. л.

Лавровый лист – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Головка чеснока – 1 шт.

Сливочное масло – 100 гр

Перец черный молотый – 1 ч. л.

Вода – 3-4 л

Процесс приготовления:

Маринование: Самое главное правило – мариновать индейку за 2-3 дня до праздника. Чем больше туша, тем дольше мариновать. Приготовление маринада: В кастрюле закипятите 1 литр воды, добавьте соль, сахар, кориандр, лавровый лист и другие специи. Перемешайте и дайте маринаду остыть. Маринование индейки: Переложите индейку в большую кастрюлю, укройте её нарезанными кольцами луком и морковкой. Остывший маринад смешайте с 3-4 литрами холодной кипяченой воды и залейте индейку. Вода должна полностью покрыть мясо. Уберите кастрюлю в холодное место (например, на балкон) и оставьте на 2-3 дня. Подготовка к запеканию: В день запеканки смешайте сливочное масло с молотым перцем. Выньте индейку из маринада, обсушите её бумажными полотенцами и обмажьте подготовленным маслом. Внутрь индейки положите разрезанную пополам головку чеснока и часть маринованных лука и моркови. Закрепите отверстие зубочистками. Запекание: Заверните тушку в фольгу и запекайте в духовке при 200 градусах в течение 2 часов. За 10-15 минут до готовности откройте фольгу, чтобы индейка подрумянилась.

Приятного аппетита! Это блюдо станет настоящим украшением вашего праздничного стола.