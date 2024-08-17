«День гамака» в Иркутском зоопарке или как лемуры начинают свой день: видео

В Иркутском зоопарке утро началось с пробуждения лемуров Чикки, Миланы, Левы, Прав и маленькой Маки. После сна они робко выглядывали из своего гамака, где обычно ночуют все вместе. Кадры, опубликованные зоопарком, показывают, как лемуры по очереди высовывают мордочки, чтобы посмотреть, что происходит вокруг.

— Жарко ли на улице, прохладно ли, лемуры всё равно спят все вместе. Вот такие это социальные животные. Для них обнимашки и прочие телесные коммуникации — очень важная составляющая нормальной жизни, — поделился в социальных сетях Иркутский зоопарк

Видео: Иркутский зоопарк

Интересно, что 17 августа отмечается День любимого дивана. А на языке лемуров это звучит как «день гамака», поэтому для этих милых животных это тоже праздник.

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