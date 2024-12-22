Деньги за неиспользованную подарочную карту обязаны вернуть: за отказ грозит уголовная ответственность

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Если вы не успели воспользоваться подарочной картой до истечения срока её действия, продавец обязан вернуть вам деньги. Об этом предупредил юрист Александр Хаминский 21 декабря 2024 года.

Хаминский подчеркнул, что уклонение от возврата средств за просроченную подарочную карту может привести к ответственности, вплоть до уголовной. В таком случае покупатель имеет право обратиться в правоохранительные органы, так как это расценивается как мошенничество или неосновательное обогащение согласно Гражданскому и Уголовному кодексам, пишут iz.ru.

-Обыватели, вступая в отношения с продавцами товаров и услуг, редко задумываются о юридических аспектах. Особенно, когда дело касается приобретения подарочных карт. Ведь пользоваться карточкой нужно будет одариваемому, а вовсе не дарителю. В подавляющем большинстве случаев такие карты и сертификаты имеют срок действия, не превышающий полгода, — отметил эксперт.

«Покупка подарочной карты — это авансовый платёж в пользу организации или индивидуального предпринимателя. Эта сумма будет учитываться при будущих покупках. Согласно Гражданскому кодексу, общий срок предъявления требований составляет три года», — пояснил Хаминский.

-Это значит, что в течение трех лет гражданин вправе как оплатить покупки по номиналу карты, так и вернуть ее, получив обратно деньги. Любые отказы со стороны продавца будут расцениваться как незаконное удержание чужих денежных средств, — заявил юрист.

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