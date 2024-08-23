Денис Орлов рассказал, как ВСУ жестоко расстреляли семью с двумя малышами в Курской области и записали свое преступление на экшен-камеру

Сегодня, 23 августа 2024 года, стало известно, что командир «Бригады Катукова» Денис Орлов в своем тelegram-канале рассказал о военном преступлении, совершенном ВСУ. По его словам, военнослужащие ВС РФ захватили в плен украинского бойца, у которого была экшен-камера. На первом допросе пленный заявил, что служил поваром и водителем, и был насильно призван на войну.

При просмотре записей с экшен-камеры бойцы ВС РФ обнаружили ужасные кадры. На видео запечатлен момент, когда пленный останавливает легковую машину в Курской области. За рулем был молодой глава семейства, его жена сидела на пассажирском сиденье, а дети – один примерно трех лет, другой – 4-5 месяцев – находились на задних сиденьях. Затем пленный открыл огонь по людям в машине, не пощадив даже детей.

— Но, порядка ради скажу, что у этого пленного от осознания тех ужасов, которые он натворил, прям в плену остановилось сердечко, и он отправился по пути своего бандеровского кумира. Хотя, может и не сердечко остановилось. Этого мы уже не узнаем, но там ему и место, — заключил Орлов.

Ранее мы писали, что во время обстрела украинскими военными погибла беременная женщина, а ее двухлетний сын получил ранения.