В Госдуме предложили ввести новый предмет в школьную программу: подробности

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой включить в школьное образование новый предмет — курс логики. Это предложение было направлено министру просвещения России Сергею Кравцову. Этой информацией поделился ТАСС.

— Введение курса логики в школьную программу позволит развивать у учащихся научное и логическое мышление. Новый предмет поможет детям лучше понимать окружающий мир, эффективно анализировать информацию, делать правильные выводы и аргументировать свою точку зрения, — отметила Лантратова.

Как утверждает депутат Госдумы, курс логики уже включён в учебные планы большинства вузов, но основные формы мышления формируются у детей ещё в школьные годы.

— В настоящее время эксперты указывают на то, что среди российских детей наблюдается тенденция к “клипованию” мышления, когда у них отсутствует умение критически воспринимать информацию, анализировать факты и строить длинные последовательные цепочки рассуждений, — подчеркнула Яна Лантратова.

Курс логики можно изучать как самостоятельную дисциплину или включить его в качестве отдельных модулей в программы по математике, информатике и обществознанию, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению.

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