Депутат Макаров возмущён сокращением поголовья коров в Орловской области

На заседании комитета по аграрной политике депутат Орловского облсовета Виктор Макаров искал ответы на волнующие вопросы: почему с каждым годом уменьшается поголовье коров в регионе и что делает власть, чтобы остановить этот упадок. Ответ Светланы Шолоховой, заместителя руководителя Департамента сельского хозяйства, не удовлетворил парламентария.

Макаров поинтересовался, действительно ли 39 миллионов рублей направлено на поддержку молочного животноводства, на что Шолохова ответила утвердительно.

«Почему же тогда наше количество коров катастрофически уменьшается? Субсидии есть, а молока становится меньше. Мало, может, субсидий?» — спросил он.

Чиновница заметила, что животноводство требует значительных трудовых и материальных ресурсов. «Да, мы наблюдаем незначительное сокращение поголовья», — добавила она, упомянув о планах строительства крупных комплексов в Дмитровском и Малоархангельском районах. Однако её краткий ответ не внёс оптимизма в душу депутата.

При обсуждении выделенных 33 миллионов рублей для плодоовощного кооператива из Мценского района депутат выразил разочарование: «Молока не будет, будем пюре сосать». Слова Дмитрия Пониткина, руководителя ЗАО «Славянское», лишь подтвердили его сомнения: нынешняя субсидия недостаточна и должна быть увеличена вдвое. Тим временем, по данным Орёлстата, по состоянию на 1 октября 2024 года поголовье крупного рогатого скота составляет 112,9 тысячи голов, из которых коров — 32,8 тысячи, сообщают «Орловское время».