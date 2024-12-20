Депутаты горсовета приняли бюджет Орла на следующий год: он составляет 13,5 млрд рублей

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19 декабря депутаты городского совета одобрили бюджет Орла на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Ожидается, что доходы городской казны в следующем году составят 13,573 миллиарда рублей, в то время как расходы достигнут 14,765 миллиарда. Таким образом, дефицит бюджета составит 1,191 миллиарда рублей, сообщает «Вести-Орел».

Заместитель мэра Орла Алексей Степанов подчеркнул, что бюджет будет носить традиционно социально ориентированный характер. В его структуре также предусмотрены стратегические направления, направленные на развитие экономики и инфраструктуры города. Основная часть средств в предстоящем году будет выделена на оплату труда и страховые взносы, а также на поддержку сферы образования, культуры, социальной политики и жилищно-коммунального хозяйства. Это свидетельствует о стремлении администрации создать условия для устойчивого развития и благополучия граждан, акцентируя внимание на важнейших аспектах городской жизни.