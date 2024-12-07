Депутаты Госдумы разрабатывают программу льготной ипотеки для бойцов СВО

Депутаты Государственной думы выдвинули предложение о создании новой программы льготной ипотеки, нацеленной на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Инициатором этой благородной идеи выступил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, который отметил, что Министерство финансов РФ вскоре рассмотрит данное предложение, сообщает «Комсомольская правда».

«Наши герои-защитники заслуживают самой высокой поддержки. Мы должны предоставить им возможность улучшить свои жилищные условия, и для этого необходима специализированная программа льготной ипотеки», — подчеркнул Колунов.

Он обозначил ключевые условия, при которых военнослужащие смогут воспользоваться ипотечными кредитами, включая сниженные ставки в 2% и новые лимиты до 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Льготная ипотека будет доступна не только самим участникам СВО, но и их супругам и вдовам, но только единожды.