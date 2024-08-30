Депутаты Орловской области ищут способы повысить рождаемость

В Орловской области депутаты активно обсуждают меры по повышению рождаемости. На сессии Орловского областного совета 30 августа 2024 года они рассмотрели предложение о запрете склонения к абортам, чтобы вывести регион из демографического кризиса.

Инициатива принадлежит депутату Владимиру Филонову, который предложил ввести административную ответственность за склонение к аборту. Штраф может быть наложен за уговоры, просьбы, предложения, подкуп, обман, убеждение и требования, направленные на искусственное прерывание беременности. Подобный законопроект уже принят в 14 регионах страны.

Спикер облсовета Леонид Музалевский подчеркнул серьёзность проблемы и необходимость дополнительных мер помимо национального проекта «Демография». Он поддержал инициативу Филонова. Депутат Виталий Рыбаков выразил сомнение в возможности доказать факт склонения к аборту, что требует дальнейшего обсуждения.

Затем депутат Евгений Косогов предложил рассмотреть причины нежелания женщин рожать. По его мнению, одной из основных проблем является недоступность жилья для молодых семей.

Косогов отметил, что стоимость однокомнатной квартиры в Орле составляет около 3,5 млн рублей, и не каждая семья может себе это позволить. Депутат Руслан Перелыгин поддержал коллегу и предложил создать благоприятные условия для развития молодых семей, ссылаясь на законы природы.

Проект закона был принят в первом чтении большинством голосов. Против высказался только один депутат, сообщают «Орловские новости».