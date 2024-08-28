Дерматолог Наталия Жовтан назвала инфекции, которыми можно заразиться в бассейне

Занятия плаванием могут быть небезопасными. Дерматолог и трихолог Наталия Жовтан рассказала, какие инфекции можно подхватить в бассейне. Некоторые из них протекают достаточно тяжело. Особенно рискуют дети, которые ещё не умеют плавать и заглатывают воду, а также взрослые с ослабленным иммунитетом.

— Есть риск заразиться через воду аденовирусной инфекцией, эпидермофитией и другими грибками, а также вирусным гепатитом А, вирусом Коксаки, дизентерией, легионеллезом, туберкулезом, энтеробиозом и лямблиозом, — рассказала специалист.

Несмотря на то, что обеззараживающие средства уничтожают практически все вирусы и грибки, лямблии и палочку Коха, небольшой риск заражения всё равно остаётся, сообщает NEWS.ru.

Ранее мы писали, что ВОЗ объявила обезьянью оспу ЧС международного значения.